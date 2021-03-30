Кыргызстан и Китай обсудили вопросы безопасности между странами

Секретарь Совета безопасности КР Рыскелди Мусаев встретился со специальным представителем Министерства иностранных дел по вопросам внешней безопасности КНР Чэн Гопином в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, обсуждены вопросы развития и укрепления двустороннего сотрудничества между ведомственными органами в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности в регионе.

Состоялся обмен мнениями по социально-экономическому развитию в рамках межведомственного межрегионального механизма сотрудничества «Диалог по вопросам безопасности между Кыргызстаном и Китаем».

Фото пресс-службы президента КР. Кыргызстан и Китай обсудили вопросы безопасности

Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.

В мероприятии также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.