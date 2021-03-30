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Власть

Минэнерго хочет купить газ у Туркменистана, чтобы снизить его цену для абонентов

Министерство энергетики намерено провести переговоры с Туркменистаном по поставке газа. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил министр Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, вопрос поставки газа из Узбекистана был поднят на встрече с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Он отметил, что газификация необходима для снижения потребления электроэнергии.

«Чтобы снизить цену на газ для абонентов, мы намерены поставить его по более низкой цене. Ведем переговоры с Узбекистаном и планируем обсудить вопрос с Туркменистаном. Для этого у нас есть технические возможности», — сообщил он.

Депутат Бейшеналы Нурдинов поинтересовался, как Минэнерго намерено доставить газ до внутренних абонентов, если газовая сфера в стране принадлежит «Газпрому».

«Газпром» тоже согласен. Наши старания направлены на снижение цены», — ответил министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188165/
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