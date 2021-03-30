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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

ТЭЦ Бишкека сожгла некачественный уголь на 86 миллионов сомов. Мы этим дышали

Поставщику некачественного угля для Бишкекской ТЭЦ выписан штраф в размере 86 миллионов 246 тысяч сомов. Информацию на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию подтвердил директор теплоцентрали Андрей Воропаев.

По его словам, часть угля, поставленного на ТЭЦ, была некачественной.

«ТЭЦ сожгла некачественный уголь на 86 миллионов сомов. Миллионный город надышался этим. Сколько людей заболели, сколько умерли! Кто ответит за это?» — спросил депутат Бактыбек Турусбеков.

Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев ответил, что намерен передать контроль за качеством угля независимой международной компании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188154/
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