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Власть

Экс-депутата парламента Исхака Масалиева вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-депутата парламента Исхака Масалиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

По словам бывшего парламентария, повестку прислали сегодня. В ней указано, что он вызван в качестве свидетеля и с адвокатом. 

По мнению экс-нардепа, это связано с его участием в митинге 9 марта против референдума по принятию проекта новой редакции Конституции. 

Ранее был арестован активист Тилекмат Куренов. Он был одним из организаторов и модератором данной акции протеста. 

Камчы Нурбек уулу, по информации Жениша Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187688/
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