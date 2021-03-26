Экс-депутата парламента Исхака Масалиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам бывшего парламентария, повестку прислали сегодня. В ней указано, что он вызван в качестве свидетеля и с адвокатом.

По мнению экс-нардепа, это связано с его участием в митинге 9 марта против референдума по принятию проекта новой редакции Конституции.

Ранее был арестован активист Тилекмат Куренов. Он был одним из организаторов и модератором данной акции протеста.

Камчы Нурбек уулу, по информации Жениша Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта и с тех пор его местонахождение неизвестно.