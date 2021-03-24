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Власть

Глава кабмина взял под личный контроль строительство дороги север — юг

Премьер-министр Улукбек Марипов ознакомился со строительством альтернативной дороги север — юг в Джумгальском районе Нарынской области, где также встретился с местным населением. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, общая протяженность альтернативной дороги север — юг составляет 433 километра. На участке Эпкин — Башкууганды (с 89-го до 159-й километр дороги) в декабре 2020 года подрядчику было передано уведомление о расторжении контракта за нарушение его условий. Сейчас готовится тендерная документация для отбора нового подрядчика.

Премьер-министр отметил, что компания, выигравшая тендер, недобросовестно исполнила свои обязательства. Из 70 процентов заявленных работ за три года исполнено всего 9 процентов.

«Будет проведен новый тендер. Строительство дороги я возьму под свой личный контроль. Перед Министерством транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций стоит задача ускорить работу и все завершить в срок. Министр несет за это персональную ответственность», — сказал он.

«Я лично проехался по данному участку дороги. Пыль, местами асфальт отсутствует вовсе. Страдает простой народ, это недопустимо», — заключил премьер.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года из-за коррупционных проявлений подрядчика по согласованию с Азиатским банком развития контракт с «Тодини Конструкциони» досрочно расторгнут.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187493/
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