Смог, мусор, экология. Как будут реализовывать указ президента в кабмине

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по обеспечению экологической безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

Он напомнил о подписанном президентом Садыром Жапаровым указе о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости.

По словам вице-премьера, государственным органам необходимо к 20 апреля внести конкретный план действий по реализации указа с определением источников финансирования и механизмов его реализации.

«Экологическую безопасность нельзя рассматривать в качестве второстепенной задачи», — отметил он.

Артем Новиков напомнил о ежегодной проблеме смога в Бишкеке зимой.

«Вы помните, какой смог накрывает город Бишкек зимой. Такая ситуация повторяется из года в год, и мы вспоминаем об этом только зимой. В январе 2021 года был утвержден план действий правительства на ближайшие три года по улучшению экологической ситуации в столице. После дополнительных консультаций с общественными организациями и экоактивистами мы договорились доработать и реализовать ряд ключевых задач. Уже к 1 апреля план должен быть утвержден, и начата его практическая реализация», — сказал чиновник.

До 1 сентября 2021-го мусорный полигон в Бишкеке должен быть полностью закрыт и перенесен, проведена его рекультивация на площади 35 гектаров. Кроме того, должны начаться подготовительные работы по организации парка и этнокомплекса на территории Боз-Болток площадью 60 гектаров.

Планом также предусмотрены меры по газификации новостроек, переводу котельных на газ, регулирование строительных норм и правил с учетом экологических принципов.