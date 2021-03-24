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Власть

Кабмин опять обещает запустить систему таможенного контроля

Премьер-министр Улукбек Марипов в режиме видеоконференцсвязи встретился с исполняющим обязанности генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюранд, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе беседы были обсуждены вопросы цифровизации таможенной системы, презентована автоматизированная система обработки таможенных данных (ASYCUDA), которая позволяет значительно сократить время на таможенное оформление, исключить коррупционные составляющие и способствует пополнению бюджета страны.

Улукбек Марипов подчеркнул, что цифровизация государственных услуг, в том числе таможенных процедур, является особо приоритетным направлением в работе правительства.

«Хочу отметить особую роль ЮНКТАД как координационного центра по развитию вопросов торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития стран. Правительство Кыргызской Республики возлагает надежду на практическую реализацию совместных проектов с вашей организацией по различным направлениям. Внедрение системы ASYCUDA в ряде стран позволяет надеяться, что возможное применение данной системы в нашей республике в первую очередь улучшит администрирование таможенных процедур, положительно скажется на доходной части бюджета. Мы заинтересованы в использовании системы ASYCUDA и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ЮНКТАД», — сказал он.

Изабель Дюранд в свою очередь выразила готовность оказания содействия и развития дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, вызывающих взаимный интерес.

Стоит отметить, что летом 2020 года, девять месяцев назад, чиновники так же обещали запустить систему таможенного контроля.

Справка: ASYCUDA — автоматизированная система обработки таможенных данных. Программный продукт, разработанный экспертами Конференции ООН по торговле и развитию, в целях упрощения и развития международной торговли посредством сокращения времени таможенного оформления товаров. Система применяется в 95 странах и работает на 25 языках мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187414/
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