Общество

В Бишкеке проверяют цены на мясную продукцию и другие социально значимые товары

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке постоянно контролируют цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе на говядину и баранину. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Контроль проводят во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции от 7 августа 2025 года «О введении временного государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, кроме бескостного)».

Свердловская, Первомайская, Ленинская и Октябрьская районные администрации с представителями службы антимонопольного регулирования, ветеринарной службы, налоговых органов и других уполномоченных структур регулярно проводят рейдовые и мониторинговые мероприятия на рынках и в торговых точках города.

Проверки проводят на рынках «Ош базары», «Орто-Сай», «Аламедин», «Дордой», «Азиз», торговых сетях «Маркеты», «Глобус», «Азия» и других объектах торговли.

В ходе мониторинга с предпринимателями и реализаторами проводят разъяснительную работу  о недопустимости необоснованного повышения цен и необходимости соблюдения установленных предельных розничных цен. Особое внимание уделяется соблюдению максимальной стоимости говядины и баранины в размере не выше 680 сомов за килограмм.

Рассматриваются меры по расширению торговли мясной продукцией по социально значимым ценам, включая выделение торговых мест без посредников и открытие дополнительных точек реализации.

В связи с прекращением оптовой торговли мясной продукцией на Ошском рынке, на территории скотного рынка «Алтын-Така» начал работу новый мясной павильон «Чүйгүн».

Он предназначен для оптовой реализации мяса и полностью соответствует санитарным и ветеринарным требованиям. 

Реализация мяса по розничным ценам осуществляется на той же территории в розничном павильоне «Таза адал эт», где жители района могут приобрести качественную и безопасную продукцию.

Актуальные оптовые цены на мясо:

  • баранина — 640–680 сомов;
  • говядина — 640–680 сомов;
  • конина — 540–560 сомов.

Розничные цены — от 660 сомов. Рейды и мониторинг цен проводят регулярно.
