Нариман Тюлеев: «Очистил город, построю завод по переработке мусора»

Проблема мусора является для городских жителей больной темой. Мусорная свалка превращает Бишкек в самый токсичный город страны. В мае 2019 года столичная мэрия заявила о начале строительства мусорного полигона с рекультивацией уже имеющейся городской свалки. Деньги на строительство власти Бишкека получили еще в 2013-м от Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития в качестве кредита. Предполагалось, что новый полигон будет готов в 2020 году. Но полигона как не было, так и нет.

Политическая партия «Ак Бата» разработала программу для решения проблемы утилизации мусора в столице.

Лидер партии Нариман Тюлеев и его команда намерены построить в столице не просто новый мусорный полигон, а мусороперерабатывающий завод.

«После Данияра Усенова город утопал в мусоре, по центру Бишкека бегали огромные крысы. А предшественник Усенова — Арстанбек Ногоев и вовсе говорил, что мусор, как фашистов, победить невозможно. Видимо, он забыл, кто победил в Великой Отечественной войне. А мы смогли, разобрались, что деньги, выделяемые на топливо для ежедневной отправки трех рейсов на мусорный полигон, попросту проедали, начиная от чиновников муниципалитета и заканчивая начальниками комбинатов благоустройств. Тогда мы создали такие условия, что воровать стало невозможно. И свободные деньги сразу появились! Пошла существенная экономия. Благодаря этому штат из 70 дворников увеличили до 750. Хватило даже на озеленение города. Вычистить город нам оказалось под силу, под силу построить и мусороперерабатывающий завод», — говорит Нариман Тюлеев.

Лидер партии «Ак Бата» напомнил, что в его бытность мэром было подписано соглашение с Венгрией о строительстве завода по переработке мусора, но с его уходом этот проект заглох.

«Я ездил в Будапешт, был на таком заводе. Как говорится, прощупал все своими руками. На строительство завода было выделено $22 миллиона. Сегодня нужно разбираться, куда делись эти деньги, вернуть их и пустить на изначальные цели. Чтобы построить мусороперерабатывающий завод, много ума не надо, нужна воля. То, что завод не строится, говорит о том, что кому-то из городских чиновников это выгодно», — добавил лидер ПП «Ак Бата».

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т.А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».