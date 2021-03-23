— Илим Майрамбекович, вы лидер списка НДПК на выборах в Бишкекский горкенеш. Зачем вам, успешному кризис-менеджеру, мандат депутата городского парламента?

— Не хочу говорить пафосные вещи, но я действительно хочу, чтобы Бишкек менялся в лучшую сторону, и считаю, что как раз кризис-менеджеры сейчас востребованы как никогда. Я бишкекчанин, хоть и живу в городе не с рождения, а с 16 лет. Мои дети родились здесь, и я хочу, чтобы город, где они живут, был лучшим городом не только потому, что мы его любим. Бишкек — столица нашей страны, и он действительно должен быть комфортным и удобным для всех его жителей. В жизни каждого есть разные периоды, свой срок для того, чтобы пробовать что-то новое. Считаю, что в моей жизни как раз наступил срок, когда я должен направить свои знания, свой опыт на то, чтобы поработать на Бишкек. Статус депутата для меня — это возможность влиять на ситуацию, а не быть сторонним наблюдателем.

— Почему именно НДПК?

— Здесь все просто. У нас лучшая команда. Мы все разные, но мы единомышленники. Конечно, мы спорим по каким-то вопросам, у нас нет авторитарного лидера. Слово и мнение каждого имеют значение. В Кыргызстане нет традиционных партийных институтов. Все партии — это прежде всего люди, а потом уже идеология. НДПК — это не проект под выборы, не акционерное общество. Мы строим партию нового типа. У нас большие цели, большие амбиции, и мы в кыргызской политике надолго.

— НДПК представила избирателям не программу, как остальные партии, а манифест. Хотите выделиться?

— Скажу больше. Мы представили не только манифест, но и предложили своим избирателям общественный договор. Формат манифеста мы выбрали целенаправленно. Дело в том, что любая городская программа должна соотноситься с общей большой стратегией развития страны. С другими страновыми программами. Поэтому после внутрипартийной дискуссии мы решили, что оптимальным программным документом для НДПК сейчас, на местных выборах, будет манифест. Скажем так, сокращенная версия программы. Мы его развернем в программу, когда президентом будет озвучена стратегия развития республики.

— Программный манифест НДПК называется «Действуй!» Кто должен действовать, НДПК или избиратели? Что вы хотели сказать этим названием?

— «Действуй!» как название нашего партийного предвыборного манифеста, как слоган, как призыв обращен и к нам, кандидатам от НДПК, и к избирателям. Мы будем действовать по направлениям, изложенным в манифесте, а избиратели должны сделать свой осознанный выбор. Надеюсь, в нашу пользу.

Мы предлагаем горожанам непосредственно активно и самим участвовать в развитии Бишкека. То есть действовать.

Для этого мы заложили в нашем манифесте разные инструменты прямой демократии, которые будем продвигать в Бишкекском городском кенеше. В частности, мы собираемся внедрить «бюджет участия». Это уникальный инструмент, опробованный во многих странах, и очень успешно. Сейчас почти полторы тысячи городов по всему миру используют разные варианты «бюджета участия». Он активно развивается не только в европейских городах, но и в тех же Казахстане, России, Украине.

— Давайте поподробнее, как «бюджет участия» будет работать?

— НДПК предлагает следующий алгоритм: на сайте мэрии будет создано приложение, в котором горожане смогут выкладывать свои проекты по благоустройству с предварительной сметой. Это может быть проект детской площадки в каком-то микрорайоне или строительство приюта для бездомных собак, или проекты озеленения, да и просто ремонт подъезда. Затем по методу электронной петиции горожане смогут проголосовать за тот или иной проект. Проекты, которые наберут большинство голосов, будут профинансированы. Все достаточно просто, прозрачно, а главное, эффективно.

— Что еще есть в программном манифесте НДПК, чего нет у других партий?

— Много чего. Но я хотел бы выделить одну, очень важную, на мой взгляд, позицию — Smart City. Бишкек должен стать «умным» городом. А что такое «умный» город, если говорить простым языком? Это город, где современные технологии облегчают жизнь горожан.

Конечно, для того чтобы стать полноценным Smart City, Бишкеку придется постараться. Но первые шаги в этом направлении мы намерены сделать, как только получим мандаты городских депутатов.

Мы хотим создать в Бишкеке свое «умное» пространство, такая smart-улица. На ней будут велосипедные дорожки, станции для зарядки электромобилей, «умное» освещение, работающее от солнечных батарей и меняющее яркость в зависимости от времени суток, скамейки с USB-зарядными устройствами, тоже питающимися от солнечных батарей, со станцией мониторинга качества атмосферного воздуха, пандусами, бесплатным Wi-Fi, камерами видеонаблюдения без слепых зон.

Такая улица станет примером того, как прогресс, новые технологии меняют жизнь горожан, и экспериментальной площадкой, которая определит, какие инновации стоит расширять именно в Бишкеке.

На проект Smart City, который может стать визитной карточкой нашей столицы, городу не придется потратить ни копейки из своего бюджета.

Муниципалитет должен будет только предоставить территорию. «Начинку» предоставят и установят компании — разработчики и стартапы, которые хотят презентовать свою продукцию, чтобы впоследствии, возможно, получить заказ от города на более широкое применение предложенных технологичных решений.

— С «бюджетом участия» и «умной» улицей все понятно. Это действительно очень интересные, необычные идеи. Но обозначьте коротко, почему еще, помимо сказанного выше, бишкекчане должны проголосовать за НДПК.

— Потому что мы классные (смеется). Ну а если серьезно... хотя нет, тоже не серьезно, но это действительно работающий способ.

Как-то в одной книжке про выборы я прочитал, как самому себя проверить на доверие к кандидату в депутаты. Там было так: посмотрите внимательно на кандидата и представьте, что он попросил у вас занять ему деньги. Если вы готовы дать ему в долг, значит, вы ему доверяете и, значит, смело за него голосуйте. Нам, команде НДПК, можно давать в долг. Гарантирую — отдадим в срок и с процентами!

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Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (р/счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 23.03.2021.