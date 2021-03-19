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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

Нариман Тюлеев: Я болею за Бишкек всей душой!

Еще один из лозунгов политической партии «Ак Бата» — «1 000 000 деревьев каждый год». О реализации этого пункта программы политической партии «Ак Бата» рассказал лидер политобъединения Нариман Тюлеев.

«Это тоже не новый проект для меня. Я всегда был близок к идее зеленого города. Зелень вдоль дорог начали высаживать при мне. В 2008 году посадку живой изгороди увеличили с 300 тысяч до 600 тысяч кустов. Также была начата масштабная высадка цветов, на городские клумбы мы высадили 1 миллион петуний. В планах было возрождение более масштабных ковровых клумб, живых ваз и других композиций», — вспоминает лидер «Ак Баты».

Актуальность озеленения улиц и парков растет с каждым годом. Ведь зеленые растения в парках и вдоль дорог не только облагораживают внешний вид города.

Помимо эстетического удовольствия, зеленые насаждения играют важную экологическую роль.

А проблема экологии в столице вот уже который год стоит в топе городских проблем.

«Сегодня бишкекчане вынуждены жить в окружении бетона и железа, нам приходится дышать загазованным воздухом и смогом. В таких условиях резко возрастает необходимость в живых растениях.

Озеленение города — это его лицо, его легкие и его будущее. Когда мы придем в горкенеш, каждый год мы будем высаживать минимум 500 тысяч кустов живой изгороди и не менее миллиона деревьев.

Эта задача является для партии «Ак Бата» одной из главных. Бишкек — это город, в котором мы живем, живут наши дети и будут жить наши внуки. В результате нашей работы жизнь в столице кардинально улучшится, город станет зеленым, чистым, и с каждым годом вы будете ощущать эти изменения. Я болею за нашу столицу всей душой!» — подчеркнул Нариман Тюлеев.

В программе политической партии «Ак Бата» также заложено увеличение количества парков, зон отдыха, зеленых островков и аллей. Будут реставрироваться существующие зеленые насаждения. Озеленятся и придворовые территории. При этом озеленение охватывает не только горизонтальный, но и вертикальный уровень. Такой способ за короткое время придаст живописный декоративный эффект городским фасадам и позволит сэкономить денежные средства.

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/186957/
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