Министр сельского хозяйства: Кыргызстан не может повлиять на цены ГСМ

С семенами и топливом у фермеров проблем нет. Об этом на брифинге сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, в этом году весенне-полевые работы начались с опережением на 20 дней.

«По обеспечению семенами сельскохозяйственных культур проблем нет. Около 85 процентов от общего количества семян прошли лабораторные испытания. Получили пригодность к посеву. Фермеры полностью обеспечены всем необходимым. Но тенденция роста цен на нефть сохраняется. Кыргызстан не может остаться в стороне. Есть определенный рост цен на них. По объемам ГСМ проблем не будет», — рассказал Аскарбек Джаныбеков.

Он уточнил, что на проведение весенне-полевых работ потребуется 40 тысяч тонн дизельного топлива и 10 тысяч тонн бензина.

«Этот объем Ассоциация нефтетрейдеров обещает обеспечить. Единственное, могут возникнуть вопросы с ростом цен на ГСМ, на которые Кыргызстан повлиять не может», — заключил министр.