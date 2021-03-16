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Власть

Подписана Дорожная карта для расширения сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана

План практических мер (Дорожная карта) по расширению и углублению сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в сфере промышленной кооперации подписан в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что планируется реализовать 60 проектов на $550,4 миллиона:

  • создание Узбекско-Кыргызского Фонда развития с объявленным капиталом на первом этапе в $50 миллионов;
  • создание предприятия глубокой переработки кукурузы в Чуйской области на $100 миллионов;
  • реализация проекта по производству изделий из бетона в Ферганской области на базе ООО GeoBetonBagdad на $40 миллионов;
  • проект строительства торгово-логистического центра «Кызыл-Кия» на $15 миллионов;
  • организация производства специальных резиново-технических изделий для медицинских целей и производство медицинских инструментов на $15 миллионов;
  • создание совместных оптово-логистических центров по переработке и хранению плодоовощной продукции и экспорту на рынки ЕАЭС через Кыргызстан на $12,5 миллиона;
  • создание современного тепличного хозяйства и логистического центра на $10 миллионов;
  • привлечение инвестиций в развитие производственно-логистического предприятия по переработке фруктов в Наманганской области стоимостью $8 миллионов;
  • реализация проекта по строительству цементного завода (цементной мельницы) на базе СП ООО Uni Mobile стоимостью $8 миллионов.

«Стороны проведут внутригосударственное согласование проектов, включенных в Дорожную карту. Проекты могут быть дополнены или исключены сторонами в процессе рассмотрения», — заключили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186676/
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