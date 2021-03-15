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Власть

Садыр Жапаров примет участие в неформальном саммите глав тюркоязычных государств

Президент Садыр Жапаров принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент с удовлетворением подчеркнул, что Тюркский совет добился хороших результатов с момента своего создания и получил поддержку международного сообщества. Он отметил активную работу ССТГ в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, добавив, что его усилия в этом направлении помогают странам — участницам совета принимать необходимые меры по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Садыр Жапаров также подчеркнул важность создания инвестиционного фонда Тюркского совета и размещения его офиса в Бишкеке.

В свою очередь Багдад Амреев с удовлетворением отметил успешные итоги государственных визитов Садыра Жапарова в Казахстан и Узбекистан, которые, по его мнению, будут способствовать развитию и единению тюркского мира.

Генеральный секретарь ССТГ пообещал содействие в проведении совместной работы по всем направлениям повестки в рамках Тюркского совета, в том числе по вопросу размещения инвестиционного фонда Тюркского совета в столице.

«Президент Садыр Жапаров также подчеркнул, что кыргызская сторона и далее будет последовательно работать над укреплением братства и дружбы с тюркоязычными странами, и подтвердил свое участие в неформальной встрече глав государств ССТГ, проведение которой планируется в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186506/
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