Садыр Жапаров предложил компании Japan DX инвестировать в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров принял исполнительного председателя компании Japan DX Соджи Сузуки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена возможность инвестиционного сотрудничества в области добычи минеральных ресурсов и недропользования. Как отметил глава государства, Кыргызстан является богатой на минеральные ресурсы страной и в горнорудной отрасли работают инвесторы из многих стран мира.

По его словам, привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность — один из ключевых вопросов для Кыргызстана.

Поэтому у руководства страны имеется четкая позиция: те, кто препятствует работе инвесторов, будут привлекаться к ответственности, а права и собственность инвесторов будут максимально защищены.

В то же время важно обеспечить полную безопасность при добыче полезных ископаемых с использованием технологических разработок. Садыр Жапаров также подчеркнул, что сегодня Кыргызстан придает большое значение цифровизации, поставив цель создать необходимые условия для предоставления населению доступных и качественных услуг.

Кроме этого, президент отметил проводимую работу по повышению цифровой компетенции, по цифровизации сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, развития электронной коммерции и высоких технологий. Он заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с Японией в различных направлениях, перенимая ее передовой опыт в использовании современных технологий.

Со своей стороны исполнительный председатель Japan DX Соджи Сузуки отметил, что развитие цифровых технологий очень важно для таких стран, как Кыргызстан. По его словам, внедрение новейших систем в управление при добыче полезных ископаемых, так называемого «умного недропользования», позволит значительно оптимизировать процессы управления и снизить затраты на производство, а также усилить контроль.

Соджи Сузуки отметил необходимость использования элементов искусственного интеллекта, блокчейна и кибербезопасности, что является чрезвычайно важным критерием для инвесторов.

Он подчеркнул имеющийся у компании большой опыт в реализации подобных проектов в других странах мира и выразил готовность оказать содействие Кыргызстану в развитии данного направления.

В завершении встречи Садыр Жапаров предложил Соджи Сузуки инвестировать и в другие проекты, подчеркнув, что двери Кыргызстана всегда открыты для инвесторов.