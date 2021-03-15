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Власть

Стало известно, где пройдет встреча Камчыбека Ташиева с главой ГКНБ Таджикистана

В городе Худжанде состоится встреча председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с таджикским коллегой Саймутином Ятимовым. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

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Уточняется, что с 15 по 18 марта состоится очередное заседание правительственных комиссий КР и РТ по делимитации и демаркации границы.

«Кыргызскую делегацию возглавляет председатель межправительственной комиссии, глава ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, аналогичную комиссию с таджикской стороны возглавляет председатель ГКНБ РТ генерал-полковник Саймутин Ятимов. Это является их первой встречей как глав спецслужб сторон. Кроме обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ, в рамках двустороннего сотрудничества планируется обсуждение и других актуальных вопросов совместной деятельности обеих стран, включая противодействие современным вызовам и угрозам безопасности», — сообщили в ГКНБ.

Ранее в правительстве сообщали, что совместная группа по делимитации и демаркации отдельных участков кыргызско-таджикской границы приступит к очередному этапу работы в городе Гулистане (Таджикистан).

Ссылка: https://24.kg/vlast/186435/
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