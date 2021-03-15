Местные выборы. Бишкекская ТИК ответила на жалобу партии по жеребьевке

Бишкекская ТИК ответила на жалобу партии «Ак Бата». В ведомстве считают, что претензии политической организации необоснованны.

В частности, ТИК уточняет, что в соответствии со статьей 1 Закона КР «Об избирательных комиссиях Кыргызской Республики» территориальная избирательная комиссия является коллегиальным органом, образующим систему избирательных комиссий. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов — это постоянно действующий государственный орган, возглавляющий систему избирательных комиссий.

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Заявление, что ТИК сознательно «изменяет порядок при жеребьевке», глава комиссии Кайрат Маматов назвал «собственной выдумкой» уполномоченного представителя партии.

«Во-первых, какой-либо порядковый список политических партий для участия в жеребьевке членами территориальной избирательной комиссии не составлялся. Во-вторых, процедура проведения жеребьевки прописана в инструкции. В-третьих, сам порядок регистрации списков кандидатов от политических партий не регулируется каким-либо нормативным правовым актом. В-четвертых, в связи с большим количеством участвующих в выборах политических партий, первичная проверка документов, а также контрольная на предмет полноценного устранения несоответствий проводилась всеми членами Бишкекской ТИК. Дальнейшая регистрация списков кандидатов завершается по мере окончания контрольной проверки. В-пятых, решения Бишкекской ТИК о регистрации списков кандидатов, представленных политическим партиями, не были обжалованы в установленные законодательством сроки ни одной из политических партий», — говорится в пояснении ТИК.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.