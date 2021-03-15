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Власть

Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чиновника не прошли

В Нарынской области один аким и два заместителя главы райгосадминистрации не прошли аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.

По ее данным, аттестации подлежали 15 чиновников, один из них не смог набрать необходимый 50-процентный порог на компьютерном тестировании и не был допущен к следующему этапу.

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Из проходивших аттестацию трое не соответствуют занимаемой должности. Это аким Жумгальского района Залкарбек Бозбалаев, заместитель главы Атбашинского района Динара Жунусова и первый замакима Нарынского района Ишенбек Муканбетов.

Остальные аттестованы. А два заместителя акима Кочкорского района — Нурлан Эшмухаммед уулу и Элмира Сыдыкова и глава Атбашинского района Нурбек Сатаров также рекомендованы к дальнейшему продвижению по службе.

Отмечается, что результаты работы комиссии направлены премьер-министру Улукбеку Марипову.

Последующая аттестация в других областях будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186423/
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