Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чиновника не прошли

В Нарынской области один аким и два заместителя главы райгосадминистрации не прошли аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба полпреда региона.
По ее данным, аттестации подлежали 15 чиновников, один из них не смог набрать необходимый 50-процентный порог на компьютерном тестировании и не был допущен к следующему этапу.
Остальные аттестованы. А два заместителя акима Кочкорского района — Нурлан Эшмухаммед уулу и Элмира Сыдыкова и глава Атбашинского района Нурбек Сатаров также рекомендованы к дальнейшему продвижению по службе.
Отмечается, что результаты работы комиссии направлены премьер-министру Улукбеку Марипову.
Последующая аттестация в других областях будет проводиться в соответствии с утвержденным графиком.