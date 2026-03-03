09:22
Общество

В Кыргызстане обновят порядок аттестации и регистрации патентных поверенных

В Кыргызстане обновят порядок аттестации и регистрации патентных поверенных. Министерство науки, высшего образования и инноваций вынесло на общественное обсуждение проект соответствующего приказа ведомства.

Предлагается сократить срок аттестации и регистрации с одного месяца до десяти рабочих дней. Также предусматривается возможность проведения экзамена в формате видеоконференцсвязи для соискателей из отдаленных регионов, выдача электронных свидетельств и создание апелляционной комиссии для не согласных с результатами проверки знаний.

Процесс подтверждения квалификации будет разделен на два этапа:

  • тестирование, когда на 30 вопросов предусмотрено 40 минут, чтобы ответить;
  • собеседование для оценки теоретических знаний и практических навыков.

Результаты оценят по пятибалльной шкале. Для успешного прохождения необходимо набрать не менее 3,6 балла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364252/
