В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей

В Нарынской области началась аттестация акимов и их заместителей. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

Уточняется, что мероприятия начались в рамках реализации Указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике».

Аттестация состоит из двух этапов — тестирования и собеседования. Она проводится сотрудниками Государственной кадровой службы. Для прозрачности процесса транслируется на официальной странице ведомства в соцсетях.

Как добавили в обладминистрации, аттестацию проходят пять акимов районов и их десять заместителей.

Отметим, таким образом власти намерены проверить компетентность акимов районов и их заместителей. Те чиновники, которые не смогут пройти аттестацию, лишатся должностей.