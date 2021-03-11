19:25
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Власть

В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей

В Нарынской области началась аттестация акимов и их заместителей. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве региона.

Уточняется, что мероприятия начались в рамках реализации Указа президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике».

Аттестация состоит из двух этапов — тестирования и собеседования. Она проводится сотрудниками Государственной кадровой службы. Для прозрачности процесса транслируется на официальной странице ведомства в соцсетях.

Как добавили в обладминистрации, аттестацию проходят пять акимов районов и их десять заместителей.

Отметим, таким образом власти намерены проверить компетентность акимов районов и их заместителей. Те чиновники, которые не смогут пройти аттестацию, лишатся должностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186131/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Начались весенние полевые работы. Премьер пригрозил акимам внезапными проверками
Нападение на акима. Глава Ак-Талинского района рассказал подробности
В Ак-Тале пьяный мужчина избил главу райадминистрации
Чиновник опровергает передачу месторождения Жетим-Тоо китайской компании
Цифра дня. 2 тысячи 425 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года
В Нарыне задержаны граждане, занимавшиеся незаконным сбором лекарственных трав
В ГКНБ опровергли информацию о похищении детей в Нарынской области
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Увольнения вице-мэров и акимов Бишкека. Активистка обратилась к генпрокурору
В трех областях Кыргызстана началось строительство домов юстиции
Популярные новости
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за&nbsp;кыргызскую нефть Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть
Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением
В&nbsp;Баткенской области может появиться свое правительство В Баткенской области может появиться свое правительство
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
19:22
Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить опасную типографию Токсичное предприятие. Жители Канта просят проверить оп...
19:13
Кандидат в депутаты ЖК от «Мекеним Кыргызстан» возглавила школу «Газпрома»
18:48
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
18:46
В Нарынской области началась аттестация акимов районов и их заместителей
18:30
12 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет