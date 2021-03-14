Референдум. Контрольный список избирателей появится 20 марта

20 марта появится контрольный список избирателей. Календарный план утвердила сегодня ЦИК.

Уточняется, что сроки по внесению корректировки в списки сокращаются, поскольку закон о назначении референдума по принятию проекта новой редакции Конституции на 11 апреля подписан на день позже. Теперь поправки можно внести до 27 марта. Что касается формы № 2, то она будет применяться только для граждан, находящихся за рубежом. Они смогут подать заявление об изменении избирательного адреса также до 27 марта.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.