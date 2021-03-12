Местные выборы. Для освещения кампании аккредитованы 179 СМИ

Для освещения местных выборов ЦИК аккредитовала 179 СМИ и интернет-изданий. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что сам процесс и подготовку к ним, а также право размещать агитационные материалы получили 47 телеканалов, 22 радиостанции, 46 газет и журналов и 64 интернет-издания.

Отказ не получило ни одно средство массовой информации.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей завершена. Сегодня началась агитационная кампания.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.