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Власть

Улукбек Марипов и Мевлют Чавушоглу обсудили сотрудничество Турции и Кыргызстана

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в страну с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Улукбек Марипов отметил высокий уровень кыргызско-турецких дипломатических отношений, которым в текущем году исполняется 30 лет.

«Кыргызстан придает большое значение кыргызско-турецким отношениям, их развитию, так как это один из приоритетов во внешней политике страны. Турецкая сторона на постоянной основе оказывает нам поддержку. Мы должны способствовать дальнейшему укреплению дружбы и стратегическому партнерству между двумя республиками. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность турецкой стороне за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и за строительство Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы, которая в ближайшее время откроется», — сказал глава правительства.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на достаточно высоком уровне. По его словам, Турция заинтересована в развитии двусторонних взаимоотношений, в частности в наращивании торгово-экономического сотрудничества. По итогам встречи стороны договорились и дальше укреплять братские отношения между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186041/
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