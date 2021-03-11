На «Бишкекском штамповочном заводе» нехватка кадров и финансов

Премьер-министр Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью госпредприятия «Бишкекский штамповочный завод» при Министерстве энергетики и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина встретился с руководством и работниками предприятия, осмотрел производственные цеха, изучил состояние оборудования, предназначенного для выпуска продукции как боевого, так и спортивно-охотничьего назначения. Он подчеркнул значимость оборонно-промышленных предприятий для государства и добавил, что необходимо усилить работу по восстановлению завода.

«Завод обеспечивает рабочими местами около 500 человек, промышленный потенциал реализован не полностью. Но завод работает, и это радует. Есть определенные проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, финансового характера, однако при принятии эффективных управленческих решений и современных подходов завод можно реанимировать», — отметил Улукбек Марипов.

Премьер рассказал, что с 5 по 8 октября 2021 года в Бишкеке пройдет первая международная военно-промышленная выставка Defindex-2021.

«Выставка станет не только отличной деловой площадкой для продвижения нашей продукции и заключения новых контрактов, но и позволит наладить контакты для дальнейшей работы», — заключил Улукбек Марипов и поручил госорганам помочь заводу в решении проблем.