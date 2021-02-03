Против назначения Улукбека Марипова на пост премьера. В Бишкеке прошел митинг

В Бишкеке на митинг против назначения премьер-министром Улукбека Марипова вышли сельчане. У здания Жогорку Кенеша собралось около 50 человек.

По словам одного из участников акции протеста, кандидат на пост главы кабмина рассказывает, что его воспитал отец. Он вспомнил историю о том, что отец Улукбека Марипова Асамидин Марипов заставлял работать на себя двух сирот.

«Как его воспитал отец?!» — возмутился мужчина.

Напомним, ранее журналистам пожаловалась некая Райкан Салиева. Она заявляла, что семья Мариповых якобы удерживала в рабстве двух сирот — Эрлана и Эльдара. По ее словам, семья Мариповых, на которых работали ее внуки, обещали оформить подросткам паспорта, купить жилье, платить ежемесячно по 5 тысяч сомов и дать возможность ходить на учебу. Женщина утверждала, что обещания не были выполнены.

Сам Асамидин Марипов опровергал эти обвинения. Он рассказал, что фактически спас Эрлана и Эльдара, выплатил ущерб, который причинили ребята, ранее ограбив магазин. По его словам, ребята работали у него на основании договора и оба учились, каждому он выплачивал по 5 тысяч сомов в месяц.

Асамидин Марипов — заслуженный врач КР. Он возглавляет Ноокатскую территориальную больницу. Был дважды депутатом Жогорку Кенеша.

Отметим, коалицией парламентского большинства Улукбек Марипов одобрен на пост премьер-министра.