Против назначения Улукбека Марипова на пост премьера. В Бишкеке прошел митинг

В Бишкеке на митинг против назначения премьер-министром Улукбека Марипова вышли сельчане. У здания Жогорку Кенеша собралось около 50 человек.
По словам одного из участников акции протеста, кандидат на пост главы кабмина рассказывает, что его воспитал отец. Он вспомнил историю о том, что отец Улукбека Марипова Асамидин Марипов заставлял работать на себя двух сирот.
«Как его воспитал отец?!» — возмутился мужчина.
Сам Асамидин Марипов опровергал эти обвинения. Он рассказал, что фактически спас Эрлана и Эльдара, выплатил ущерб, который причинили ребята, ранее ограбив магазин. По его словам, ребята работали у него на основании договора и оба учились, каждому он выплачивал по 5 тысяч сомов в месяц.
Асамидин Марипов — заслуженный врач КР. Он возглавляет Ноокатскую территориальную больницу. Был дважды депутатом Жогорку Кенеша.
Отметим, коалицией парламентского большинства Улукбек Марипов одобрен на пост премьер-министра.