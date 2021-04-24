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Власть

Динара Руслан назначена советником премьер-министра

Динара Руслан назначена советником премьер-министра на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что глава кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение, согласно которому Динара Руслан назначена советником премьер-министра на общественных началах.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Динара Руслан

Сообщается, что Динара Руслан основатель и генеральный директор CodifyLab Academy — Академии программирования и дизайна. Она также является председателем и членом правления Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ).
Ссылка: https://24.kg/vlast/191412/
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