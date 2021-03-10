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Власть

Садыр Жапаров: Различные экстремистские движения подорвали ценность ислама

Президент Садыр Жапаров принял генерального директора благотворительного и гуманитарного фонда имени шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна (ОАЭ) Хамада Салема Кардоус Аль-Амери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Состоялся обмен мнениями о перспективах совместного сотрудничества, в том числе в образовательной сфере, а также текущей деятельности фонда в Кыргызстане.

«В последнее время проповедующие религиозный экстремизм различные движения, прикрываясь светлыми идеями ислама, подорвали его ценности и сегодня представляют угрозу многим странам мира. Предотвратить эту угрозу поможет улучшение качества религиозного образования и подготовка кадров на академическом уровне», — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что религиозное образование в настоящее время является актуальным вопросом и для Кыргызстана. Его решение требует принятия комплексных мер. Поэтому глава государства выразил благодарность фонду имени шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна за поддержку проекта строительства Исламской академии в Токмаке. Садыр Жапаров уверен, что проект станет дополнительным импульсом развития отношений между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, и отметил заинтересованность в продолжении продуктивного сотрудничества.

Хамад Салем Кардоус Аль-Амери проинформировал о строительстве Исламской академии, для которой в Токмаке выделен земельный участок площадью 2 гектара. В 2020 году планировалось заложить фундамент, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции реализацию проекта пришлось отложить.

Он сообщил, что сегодня в Токмаке состоится торжественная церемония закладки капсулы под фундамент будущего здания академии. Ожидается, что учится в ней будет 200 человек, 150 из которых будут обучаться по программам магистратуры и докторантуры. Еще 50 мест выделяется под подготовительные курсы и курсы повышения квалификации.

Высшее учебное заведение предусматривает смешанное обучение по программам магистратуры и докторантуры, которое состоит из светского образования, включающим в себя углубленное изучение религиозных предметов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186002/
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