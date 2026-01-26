17:11
Общество

В Таласе члены движения «Йакын-Инкар» отказались от прежних взглядов

В Таласе шесть членов движения «Йакын-Инкар» заявили об отказе от своих прежних взглядов.

Как сообщили в областном представительстве Духовного управления мусульман Кыргызстана, соответствующее заявление прозвучало на специальной встрече, прошедшей в городе.

ДУМК
Фото ДУМК. Шесть членов «Йакын-Инкара» отказались от прежних взглядов

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности заместителя представителя ДУМК по области Рысбек ажы Кокумов. В своем выступлении он отметил недопустимость религиозного раскола, важность общественного согласия и следования традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба и матуридийского вероучения.

Читайте по теме
В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения

По итогам встречи участники признали ошибочность своих прежних убеждений и сообщили о полном выходе из движения «Йакын-Инкар». Также они заявили о намерении в дальнейшем соблюдать законодательство КР и руководствоваться фетвами муфтията.

Ранее в ДУМК сообщали, что по всей республике еще 150 человек официально отказались от взглядов «Йакын-Инкара». Среди них — лидер кыргызстанского крыла движения.

 

«Йакын-Инкар» — религиозное течение, признанное экстремистским и запрещенное в стране решением суда. Оно сформировалось в среде движения «Таблиги Джамаат», однако со временем оформилось как отдельная группа с более радикальными установками.

Идеология течения основана на отрицании авторитета официальных религиозных институтов и непризнании фетв Совета улемов, что, по оценкам специалистов, приводит к расколу в мусульманской общине и социальной изоляции его сторонников.
