12 мифов о Рамазане: разъяснения теолога Кадыра ажы Маликова

Сегодня начался священный месяц Рамазан — время духовного очищения и терпения. Чтобы провести его правильно и без лишних сомнений, известный теолог Кадыр ажы Маликов разъяснил 12 самых известных заблуждений о посте.

1 Во время поста нельзя купаться, плавать в бассейне, так как попадание воды в уши и нос нарушает пост Принимать душ, полоскать рот, пробовать пищу на вкус, пользоваться мисваком, купаться в бане, в море или реке во время поста не запрещено, но необходимо соблюдать важное условие: не проглатывать воду или пищу. Если вода попала в уши, не страшно, поскольку она не проникнет в желудок. Согласно правилам, пост нарушается только в том случае, если человек днем вступает в половые отношения или намеренно допускает, чтобы в его организм попадали пища или вода. Не нарушает пост и частота принятия душа или купаний в море. Не берется в расчет, если во время водных процедур произошло непреднамеренное заглатывание воды. Известно, что пророк и его сахабы (сподвижники) обливались водой во время поста. Например, у Анаса ибн Малика была ванна, которую в жару он наполнял водой и погружался в нее. Об этом и многом другом говорится в сборнике хадисов имама Бухари, который собрал все сведения в разделе «Полное омовение тела для соблюдающих пост».

2 Нельзя глотать слюну Можно, так как она является естественным выделением организма человека. Но если вы специально, с намерением нарушить пост, сглотнули слюну, равную размеру глотка воды, это может испортить пост, так как именно наши намерения определяют дела.

3 Пост во время Рамадана можно держать не 30 дней, а три — по одному дню в начале, середине и конце месяца Такой пост не засчитывается. Подобные нововведения в исламе запрещены, поскольку считаются искажением религии. Пост в месяц Рамадан длится 29 или 30 дней (официально срок определяет муфтият).

4 Пост не засчитывается, если не сделать сухур (утренняя еда до начала поста — закрытие разговения) Если человек, намеревавшийся поститься, не поест до рассвета, это не влияет на соблюдение им поста. Но он потеряет некоторую часть саваба (вознаграждения), ибо не совершит одно из действий, входящих в сунну пророка Мухаммада. Также не рекомендуется откладывать ифтар (вечерний прием пищи после захода солнца — разговение) на более позднее время. Пророк Мухаммад сказал: «Моя умма будет пребывать в достатке до тех пор, пока не начнет откладывать разговение на более позднее время и совершать сухур с ночи (а не под утро, специально вставая до начала утренней молитвы)».

5 Во время поста даже ночью запрещается подходить к женам Разрешается. На это указывает Коран: «Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста...» (сура «аль-Бакара», аят 183–187).

6 Если не сделать гусл (полное омовение) после близости, то держать пост нельзя или он будет неполным Состояние человека без полного омовения или без даарата не влияет на пост, так как наличие большого или малого омовения является условием для исполнения намаза, а не поста. Но верующий должен сделать полное омовение, так как без него невозможно совершать намаз — долг мусульманина (фарз). Не портится пост и от легкого поцелуя жены в дневное время, хотя это считается нежелательным действием.

7 Пост не засчитывается тем, кто не читает намаз во время поста С чисто юридической точки зрения, с такого постящегося человека снимается лишь обязанность (фарз) поста, но он не будет полным в духовном плане. Пост и намаз — это два отдельных поклонения. Такой пост засчитывается юридически, но вознаграждение может быть неполным.

8 Пост портит сделанный укол, прививка Нет, не портит, если в состав укола не входят подпитывающие или поддерживающие витамины, глюкоза и так далее. Разрешаются инъекции, необходимые для планового лечения (например, пенициллин или инсулин), но без витаминов. Пост портят женские дни (хайд), послеродовое кровотечение (нифас), рвота (наполнившая рот) и принятие лекарств или таблеток через рот.

9 Если постящийся забыл, что держит пост, поел, попил или разделил ложе с женой, его пост нарушается Не нарушает пост случайное попадание в рот еды или воды либо действие по забывчивости. Вы должны прекратить прием пищи или воды сразу, как только вспомнили, и продолжить пост. Пророк Мухаммад говорил: «Кто забыл, что он постящийся, и поел или попил, пусть продолжает свой пост, так как Аллах его накормил и напоил».

10 Нельзя одновременно делать два намерения на орозо — держать пост ради Аллаха и для себя, чтобы похудеть или поправить здоровье В качестве исключения во время поста разрешается совмещение этих двух намерений. Но основным должно быть намерение поклонения Аллаху, а поправить здоровье — это «поднамерение». Запрещено преследование сугубо личных интересов (только ради диеты или чтобы произвести впечатление) под маркой исполнения обрядов.

11 В Ночь могущества (Кадыр тун) женщинам, находящимся в периоде женских дней, нельзя делать дува (обращение к Аллаху) и зикр (восхваление Аллаха) Женщина на любом языке может делать дува, зикр и просить Всевышнего о желаемом, находясь у себя дома.