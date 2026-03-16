ООН готовит первый глобальный план по борьбе с исламофобией

Специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Моратинос предупредил о стремительном росте дискриминации и распространении вражды в отношении мусульманских общин по всему миру.

По его словам, ситуация ухудшается третий год подряд, несмотря на усилия международного сообщества.

«Мы видим рост исламофобских настроений в Азии, но особенно тревожит ситуация в Европе. Религия и целые общины становятся инструментом политической поляризации», — сказал спецпосланник.

Мусульманские меньшинства, по его данным, все чаще оказываются втянутыми в риторику предвыборных кампаний и используются как объект для мобилизации электората.

Исламофобия подрывает социальную сплоченность и усиливает напряженность в обществах, особенно в странах, переживающих конфликты. Мигель Моратинос

Он напомнил, что одна из Целей в области устойчивого развития заключается в необходимости добиваться мира в обществе.

Особую угрозу, по словам спецпосланника, представляет ненавистническая политическая риторика на цифровых платформах: социальные сети усиливают распространение вражды, а технологические компании реагируют «слишком поздно и недостаточно эффективно».

Одним из ключевых направлений работы Мигель Моратинос назвал просвещение и межкультурный диалог. По его словам, в западных государствах сохраняется глубокое непонимание ислама.

«Люди не знают, что такое ислам. Они никогда не читали Коран. Они получают искаженные представления из вырванных из контекста цитат и политизированных интерпретаций. Нам нужно инвестировать в образование — в школах, СМИ, в обществе в целом», — сказал специальный посланник ООН.

По данным Службы новостей ООН, организация готовит первый глобальный план по борьбе с исламофобией, который будет представлен в этом году. Документ включит исторический анализ причин возникновения исламофобии, рекомендации по принятию законодательных мер и созданию системы мониторинга.

Мигель Моратинос призвал страны назначать национальных представителей по борьбе с исламофобией, как это уже делается в сфере противодействия антисемитизму.

Ежегодно 15 марта отмечают Международный день борьбы с исламофобией.