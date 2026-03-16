Общество

ООН готовит первый глобальный план по борьбе с исламофобией

Специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Моратинос предупредил о стремительном росте дискриминации и распространении вражды в отношении мусульманских общин по всему миру.

По его словам, ситуация ухудшается третий год подряд, несмотря на усилия международного сообщества.

«Мы видим рост исламофобских настроений в Азии, но особенно тревожит ситуация в Европе. Религия и целые общины становятся инструментом политической поляризации», — сказал спецпосланник.

Мусульманские меньшинства, по его данным, все чаще оказываются втянутыми в риторику предвыборных кампаний и используются как объект для мобилизации электората.

Исламофобия подрывает социальную сплоченность и усиливает напряженность в обществах, особенно в странах, переживающих конфликты.

Мигель Моратинос

Он напомнил, что одна из Целей в области устойчивого развития заключается в необходимости добиваться мира в обществе.

Особую угрозу, по словам спецпосланника, представляет ненавистническая политическая риторика на цифровых платформах: социальные сети усиливают распространение вражды, а технологические компании реагируют «слишком поздно и недостаточно эффективно».

Одним из ключевых направлений работы Мигель Моратинос назвал просвещение и межкультурный диалог. По его словам, в западных государствах сохраняется глубокое непонимание ислама.

«Люди не знают, что такое ислам. Они никогда не читали Коран. Они получают искаженные представления из вырванных из контекста цитат и политизированных интерпретаций. Нам нужно инвестировать в образование — в школах, СМИ, в обществе в целом», — сказал специальный посланник ООН.

По данным Службы новостей ООН, организация готовит первый глобальный план по борьбе с исламофобией, который будет представлен в этом году. Документ включит исторический анализ причин возникновения исламофобии, рекомендации по принятию законодательных мер и созданию системы мониторинга.

Мигель Моратинос призвал страны назначать национальных представителей по борьбе с исламофобией, как это уже делается в сфере противодействия антисемитизму.

Ежегодно 15 марта отмечают Международный день борьбы с исламофобией.
Материалы по теме
В ООН представили прогресс Кыргызстана по гендерному равенству до 2030 года
Только в каждой седьмой стране мира у власти находится женщина
На кампанию ООН «87 миллионов жизней» выделят $23 миллиарда
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Эдиль Байсалов призвал назначить женщину главой ООН
Кыргызстан — мировой лидер по росту представительства женщин в парламенте
ООН: По обвинению в сексуальной эксплуатации детей арестованы 60 человек
Ни одна страна в мире не достигла полного юридического равноправия полов
Атака на Иран. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации
Во многих странах мигрантов используют для политических очков — генсек ООН
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
12:32
В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гр...
12:22
12:20
Государству возвращены гостиница «Керме-Тоо» и прилегающий к ней участок
12:20
Верховный суд признал законной ликвидацию троллейбусов в Бишкеке
12:18
Кыргызстанцы не знают базовых мер защиты в Telegram и WhatsApp