В первый день священного месяца Рамазан представляем эксклюзивное интервью с теологом Марсом Ибраевым. В подкасте он рассуждает о духовной подготовке к посту, распространенных религиозных заблуждениях и нравственных ориентирах общества, а также анализирует феномен Чубака ажы Жалилова.

В разговоре поднимаются и острые темы: может ли благодать Рамазана действительно менять людей, почему метод запугивания недопустим в распространении религии; насколько обоснованы утверждения вроде «без бороды нет имана»; правда ли, что музыка однозначно считается запретной; не вытесняют ли религиозные практики национальные ценности и превращается ли умра из духовного паломничества в своего рода форму религиозного туризма.