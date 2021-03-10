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Власть

Снижены тарифы за оказание консульских услуг

В рамках утвержденного плана первоочередных мер правительства решено снизить тарифы за оказание консульских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Снижена стоимость на оформление анкет и обработку данных для получения общегражданского паспорта образца 2006 года, оформление свидетельств на возвращение в Кыргызстан, регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства о браке, регистрацию и оформление материалов о перемене фамилии, имени, отчества, регистрацию рождения и выдачу свидетельства о рождении и нотариальные действия.

«Принятое решение также устанавливает право дипломатических представительств и консульских учреждений КР осуществлять работу по приему документов на оформление идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185936/
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