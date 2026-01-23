Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана и Евросоюза

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с главой представительства Европейского союза в КР Дюфло Реми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы кыргызско-европейского сотрудничества по консульской линии, в том числе развитие диалога в сфере визовой политики, защиты прав и интересов граждан, а также обмена опытом в области цифровизации и внедрения современных инструментов управления миграционными процессами.

Заявлена готовность поддерживать регулярные контакты и укреплять партнерство Кыргызстана с ЕС.