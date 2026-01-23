08:24
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана и Евросоюза

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с главой представительства Европейского союза в КР Дюфло Реми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Стороны обсудили вопросы кыргызско-европейского сотрудничества по консульской линии, в том числе развитие диалога в сфере визовой политики, защиты прав и интересов граждан, а также обмена опытом в области цифровизации и внедрения современных инструментов управления миграционными процессами.

Заявлена готовность поддерживать регулярные контакты и укреплять партнерство Кыргызстана с ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358939/
просмотров: 56
Версия для печати
Материалы по теме
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
Предложения возобновить переговоры Европы с РФ прокомментировали в Кремле
Европа тоже хочет своего спецпредставителя для переговоров с Россией по Украине
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России
Илон Маск потребовал ликвидировать Евросоюз. У стран нет суверенитета
Выход Кыргызстана из черного списка ЕС и III категория аэропорта «Манас»
Вопрос о введении упрощенного визового режима обсудили Казахстан и Евросоюз
Бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини задержали по делу о мошенничестве
Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ
Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
23 января, пятница
08:19
Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана и Евросоюза Визовую политику обсудили представители МИД Кыргызстана...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 января, четверг
23:36
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
23:14
Бишкекчанин просит установить пешеходный переход на улице Абая
22:43
В Узбекистане у девушки из желудка извлекли 1,4 килограмма волос
22:22
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
22:03
В ОАЭ пройдет первая трехсторонняя встреча между США, Россией и Украиной