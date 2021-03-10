09:58
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Власть

Глава МИД Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщает департамент информации МИД.

По его данным, состоятся переговоры министров иностранных дел двух стран и четвертое заседание Совместной группы стратегического планирования.

Запланированы встречи Мевлюта Чавушоглу с руководством страны.

​Помимо этого, планируется обсуждение актуальных вопросов кыргызско-турецких отношений, ранее достигнутых договоренностей по развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185864/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан
Пакистанским бизнесменам предложили открыть обувную фабрику в Кыргызстане
Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Садыра Жапарова с визитом в Турцию
Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России
Турция ратифицировала соглашение об открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы
МИД начал подготовку первого зарубежного визита президента Садыра Жапарова
В МИД КР напомнили о требованиях ряда стран к въезжающим гражданам
Кыргызстан поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США
Минобразования сообщило о начале приема документов для поступления в вузы Турции
Калифорния планирует инвестировать в туризм на Иссык-Куле
Популярные новости
Прожить на&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на&nbsp;ярмарку и&nbsp;изучил цены Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 марта
Уволен полпред правительства в&nbsp;Таласской области Уволен полпред правительства в Таласской области
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
10 марта, среда
09:48
Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудники ОАО «Северэлектро» Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудник...
09:41
Назначен новый страновой директор Азиатского банка развития в Кыргызстане
09:40
Начальника Кара-Кульской милиции отпустили под домашний арест
09:37
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
09:31
Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой