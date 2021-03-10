Глава МИД Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщает департамент информации МИД.

По его данным, состоятся переговоры министров иностранных дел двух стран и четвертое заседание Совместной группы стратегического планирования.

Запланированы встречи Мевлюта Чавушоглу с руководством страны.

​Помимо этого, планируется обсуждение актуальных вопросов кыргызско-турецких отношений, ранее достигнутых договоренностей по развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.