Галина Байтерек: Для Садыра Жапарова нет своих и чужих. Никакого покровительства

«Еще в рамках своей предвыборной кампании Садыр Жапаров заявлял, что для него нет своих и чужих. Никакого покровительства. И эта позиция Садыра Жапарова неизменна», — заявила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

По ее словам, в последнее время в медиапространстве появляется множество заявлений от деятелей, которые якобы действуют под покровительством президента Садыра Жапарова. Эти лица фигурируют в различных скандалах и конфликтах. Она уверена, что те, кто прикрываются именем и статусом главы государства в своих незаконных, недопустимых действиях, должны быть привлечены к ответственности в рамках законодательства страны.

«Я призываю всех кыргызстанцев не только не верить подобным лицам, которые порочат имя и статус президента, но и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о таких инцидентах. То же самое касается всех, кто прикрывается покровительством других высокопоставленных государственных служащих, политиков. Подобные действия — самая настоящая провокация, подрыв проводимых государственных реформ. Проводимая Садыром Жапаровым политика, напротив, направлена на очищение от подобных незаконных элементов», — подчеркнула Галина Байтерек.

Пресс-секретарь президента еще раз напомнила заявление Садыра Жапарова о том, что «даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности, а кадровая политика будет строиться по принципу профессионализма и ответственности, но никак не родственных связей с ним самим, чиновниками и политиками». Она признала, что за последние десятилетия кыргызстанцы привыкли, что многие нарушители закона находили защиту во властных кругах. Более того, совершали свои преступления под прикрытием высокопоставленных чиновников, да и сами высокопоставленные госслужащие неоднократно были уличены в совершении преступлений и осуждены.

«Некоторые из них до сих пор находятся в бегах и разыскиваются правоохранительными органами и международными правоохранительными организациями. Сейчас все граждане Кыргызстана должны объединиться, чтобы разорвать эту порочную практику. Чиновники, госслужащие должны работать на народ, в интересах государства, а не на собственный карман и не в интересах своих родственников или пособников. Повторюсь, именно на это направлены все проводимые и планируемые реформы, и сейчас особенно важна поддержка граждан, чтобы все это воплотилось в жизнь», — заключила Галина Байтерек.