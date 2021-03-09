Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум

Президент Садыр Жапаров 11–12 марта с государственным визитом посетит Узбекистан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Дастан Дюшекеев.

По его словам, в рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Планируется также проведение двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

«Кыргызстан и Узбекистан являются стратегическими партнерами. Мы и далее намерены развивать и укреплять наши добрососедские и дружественные отношения, которые характеризуются высоким уровнем сотрудничества во всех сферах взаимодействия», — отметил Дастан Дюшекеев.