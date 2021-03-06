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Власть

Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены

Сегодня премьер-министр посетил сельскохозяйственную ярмарку в Бишкеке.

По данным пресс-службы кабмина, прорабатывается вопрос заключения прямых контрактов с производителями растительного масла и сахара. Об этом Улукбек Марипов сказал, общаясь с покупателями и продавцами.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Премьер-министр Улукбек Марипов на ярмарке сельхозпродукции

Посетители ярмарки высказали озабоченность по поводу повышения цен на продукты питания, что особенно сильно ощутили пенсионеры и незащищенные слои населения, а также раскритиковали работу антимонопольной службы по государственному регулированию цен на продукты питания.

В свою очередь представитель торговой компании рассказал, что из-за повышения цен на сахарный песок наблюдаются сложности со сбытом продукции.

Премьер согласился с приведенными доводами, подчеркнув, что в настоящее время правительство прилагает все возможные усилия для сдерживания цен на ряд продуктов питания.

«Вопросы продовольственной безопасности, регулирования цен на основные продукты питания находятся под моим личным контролем. Ответственным государственным органам поручено проработать вопросы заключения прямых контрактов с производителями для доставки в страну и последующей реализации растительного масла и сахара по доступным ценам. Эти усилия должны привести к определенному понижению цен на растительное масло и сахарный песок. Проводится необходимая работа и по регулированию цен на мясную продукцию. У нас есть хороший потенциал для налаживания собственного производства растительного масла. Мною ранее было поручено увеличить площадь посевов сахарной свеклы и подсолнечника для дальнейшей переработки и производства сахарного песка и растительного масла. Наша основная цель — снизить долю импорта продуктов питания на 50 процентов», — сказал Улукбек Марипов.

Напомним, ранее глава кабмина заявил, что на 5 тысяч сомов в месяц прожить можно, но признался, что сделать это сложно. Улукбека Марипова раскритиковали за такие слова и предложили попробовать прожить на эту сумму самому.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185676/
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