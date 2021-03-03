Назначение референдума. 87 проголосовавших в парламенте не было, это подтасовка

Сегодня Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Как сообщалось ранее, регистрацию прошли 96 нардепов. Однако в зале заседаний, и это хорошо видно на видео трансляции, было не больше 40 членов парламента.

Согласно данным электронного табло, за проголосовали 87, против — 9. Но это не соответствует действительности.

Депутаты Бахадыр Сулайманов, Канат Исаев, Айсулуу Мамашова, Джаныбек Бакчиев, Шаршенбек Абдыкеримов, Алиярбек Абжалиев, Исхак Пирматов, Эмиль Токтошев, Кубанычбек Жумалиев, Дуйшон Торокулов на заседании не присутствовали и не голосовали. Никто из них не передавал доверенности на право нажать кнопку за. Более того, два последних находятся под арестом и содержатся в СИЗО.

За отсутствующих коллег кнопки сегодня нажимали Абдимажит Юсуров, Сайдулла Нышанов и Акылбек Жапаров.

Против законопроекта проголосовали Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Евгения Строкова, Наталья Никитенко и Чынара Урумкалиева.

Получается, необходимых 80 голосов в парламенте не набрали. Ранее гражданские активисты и юристы предостерегали нардепов об ответственности за фальсификацию.

В аппарате Жогорку Кенеша заявили, что компьютеры отсутствующих депутатов отключают в обязательном порядке. Однако сами отсутствующие нардепы рассказали, что такой порядок действовал до того, как «Белый дом» разгромили во время октябрьских событий. Прежде у каждого из нардепов был индивидуальный чип от своего компьютера. Если чип извлечь, то компьютер автоматически блокируется — доступа к нему нет и нажать кнопку никто не мог. После ремонта и установки нового оборудования чипы депутатам еще не раздали.