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Власть

За референдум проголосовал депутат, находящийся в СИЗО

За референдум по принятию проекта новой Конституции проголосовал депутат Дуйшон Торокулов, известный в определенных кругах по прозвищу Душка, находящийся в СИЗО ГКНБ.

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Отметим,  в соцсетях опубликовали видео о том, как проходило голосование по важному вопросу: в зале присутствовало меньше половины депутатов. За некоторых парламентариев пытались проголосовать другие люди, не являющиеся нардепами, очевидно их помощники. Но, заметив, что их снимают журналисты, они не стали этого делать. А нардеп Акылбек Жапаров нажал кнопки практически за всех отсутствующих коллег, рабочие места которых находятся рядом.

Кроме того, за назначение референдума проголосовал и депутат Шаршенбек Абдыкеримов, который, как сообщили во фракции «Кыргызстан», находится на лечении в больнице. Его сегодня на заседании не было.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Отметим, вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Сегодня депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185334/
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