Загадка дня. Компьютеры отсутствующих депутатов на время голосования отключают

Компьютеры отсутствующих депутатов на время голосования в обязательном порядке отключают. Об этом 24.kg сообщили в аппарате Жогорку Кенеша.

В ведомстве пояснили: таково требование регламента. Если нардеп не прошел регистрацию, то его компьютер не подключается к системе. Однако сегодня выяснилось, что за референдум по принятию проекта новой Конституции проголосовал депутат Дуйшон Торокулов, известный в определенных кругах по прозвищу Душка, находящийся в СИЗО ГКНБ. Кроме того, за назначение плебисцита проголосовал и депутат Шаршенбек Абдыкеримов, который, как сообщили во фракции «Кыргызстан», находится на лечении в больнице. Его сегодня на заседании не было. Как так получилось, что эти парламентарии оказались в числе проголосовавших, если их компьютеры не работали, в аппарате не смогли ответить.

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Отметим, в соцсетях опубликовали видео о том, как проходило голосование по важному вопросу: в зале присутствовало меньше половины депутатов. За некоторых парламентариев пытались проголосовать другие люди, не являющиеся нардепами, очевидно их помощники. Но, заметив, что их снимают журналисты, они не стали этого делать. А нардеп Акылбек Жапаров нажал кнопки практически за всех отсутствующих коллег, рабочие места которых находятся рядом.

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Отметим, вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона. Сегодня депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля.