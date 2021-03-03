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Власть

Президент встретился с единственным манасчи в Казахстане Баянгали Алимжановым

Фото пресс-службы президента КР

Президент Садыр Жапаров сегодня в Нур-Султане встретился с единственным сказителем эпоса «Манас» в Казахстане Баянгали Алимжановым. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Глава государства поблагодарил казахстанца за перевод эпоса «Манас» и вручил ему орден «Достук».

Баянгали Алимжанов отметил, что перевел эпос «Манас» для популяризации и широкого распространения среди молодого поколения казахстанцев, так как считает, что современная молодежь должна знать этот уникальный эпос.

Баянгали Алимжанов родился 16 октября 1954 года в Степняк-Енбекшильдерском районе Кокшетауской области Казахской ССР в семье рядового рабочего. После окончания средней школы продолжил обучение на кафедре казахского языка и литературы филологического факультета Казахского государственного университета имени Кирова в Алматы. Он единственный манасчи в Казахстане.

С 1984 по 2004 год Баянгали Алимжанов участвовал в сотнях национальных, международных и местных соревнованиях, является многократным призером различных конкурсов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185266/
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