В Кыргызстане завершился первый республиканский конкурс «Жаратман манасчы»

В Бишкеке завершился первый республиканский конкурс «Жаратман манасчы», направленный на развитие и популяризацию эпоса «Манас». Мероприятие проходило с 18 по 22 октября в Кыргызском национальном театре «Манас».

Конкурс был организован в рамках реализации указов президента о всестороннем изучении и продвижении трилогии эпоса — «Манас», «Семетей» и «Сейтек». Его цель — выявить творческий потенциал современных исполнителей, сохранить и развить традицию живого исполнения как важнейшую часть национального культурного наследия.

Согласно положению, к участию допускались манасчи, имеющие собственный авторский вариант эпоса объемом не менее 15 тысяч строк и способные исполнять его вживую не менее десяти часов.

В числе участников — известные исполнители Рысбай Исаков, Замирбек Баялиев, Кулмат Сыдыков и Асанаалы Калил уулу.

Общий призовой фонд конкурса составил 7 миллионов сомов. Имена победителей объявят 2 ноября — в День работников культуры Кыргызстана. В этот день состоится торжественная церемония награждения лауреатов.