В Кыргызстане начнут снимать аниме по эпосу «Манас»

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия резолюции Генеральной Ассамблеи о тысячелетии эпоса «Манас», одного из ключевых памятников тюркского культурного наследия. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

Фото ООН. Мероприятие, посвященное 30-летию принятия Генассамблеей резолюции о кыргызском эпосе «Манас»

Эпос «Манас», насчитывающий около 500 тысяч строк, признан одним из самых больших в мире и включен в Книгу рекордов Гиннесса. Его международное признание последовательно укреплялось: в 2013-м трилогия «Манас — Семетей — Сейтек» включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2023-м рукописи эпоса вошли в реестр «Память мира», что подчеркнуло его универсальную ценность для человечества.

««Манас» считается одним из основных культурных наследий кыргызского народа и всего тюркского мира», — сказал в интервью Службе новостей ООН министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев.

Отдельное внимание в интервью уделили вовлечению молодежи и адаптации культурного наследия к условиям цифровой эпохи. По словам Мирбека Мамбеталиева, изучение кыргызского языка сегодня сталкивается с серьезными вызовами. «В эпоху YouTube и мобильных телефонов кыргызский язык детям дается тяжело», — отметил он.

В ответ на эти вызовы в Кыргызстане запущены новые культурные и образовательные инициативы. «Мы начали снимать анимационные фильмы и аниме на кыргызском языке. В скором времени начнем снимать аниме по «Манасу»», — сообщил министр. Параллельно ведется работа по переводу эпоса на русский, английский и турецкий языки, его пересказу в прозе и созданию комиксов, чтобы сложный поэтический текст стал понятнее детям и молодежи.

Министр подчеркнул, что «Манас» сыграл ключевую роль в формировании национальной идентичности кыргызского народа. «Эпос призывает жить в гармонии с природой, жить в мире с соседями, уважать старших и уделять большое внимание воспитанию молодого поколения. Сегодня, как никогда, мы все нуждаемся в этих ценностях», — сказал он.

Говоря о роли международных площадок, Мирбек Мамбеталиев отметил значение ООН и ЮНЕСКО в продвижении культурного диалога. «На площадке ООН и ЮНЕСКО мы работаем с партнерами со всего мира над тем, чтобы развивать культуру и жить в гармонии с природой, не теряя свою идентичность», — подчеркнул министр.