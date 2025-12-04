Ответы на вопросы современного мира: о войне, мире и силе эпоса «Манас»

Четвертого декабря 2013 года трилогию «Манас», «Семетей» и «Сейтек» ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества. В 2015-м постановлением правительства Кыргызстана 4 декабря объявили Днем эпоса «Манас».

Президент Национальной академии «Манас» Назира Аалы кызы рассказала 24.kg о ключевых ценностях произведения и деятельности возглавляемого ею учреждения.

Фото из интернета. Назира Аалы кызы

— Привязка к конкретной дате дает некую собранность — к этому дню по стране проводятся мероприятия различного масштаба и важности, в течение года реализуются проекты, итоги которых подводят именно к празднику. Торжественное итоговое мероприятие, как правило, проходит в Национальной филармонии.

Наша академия проводит традиционную международную научно-практическую конференцию «Государственность и феномен Манаса». В ней примут участие исследователи, ученые, манасоведы из разных стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Турцию, Казахстан.

— Можно ли говорить о «Манасе» как о международном культурном явлении? Почему он интересен миру?

— Эпос по содержанию носит международный характер. География происходящих в нем событий необычайна широка, в разворачивающихся баталиях описаны целые континенты, моря и океаны. Одних только топонимов в нем содержится более тысячи. И это, несомненно, вызывает большой интерес.

Во-вторых, главный герой Манас не был этноцентристом, даже то, что его 40 сподвижников («40 чоро») были разных народностей, придает эпосу международный статус. Среди его 40 воинов был знаменитый полиглот Ажыбай, говоривший на 60 языках и ведший все дипломатические переговоры.

В эпосе упоминается свыше тысячи этнонимов, народностей, более 700 персонажей, а объем произведения больше полумиллиона строк. На описание содержания у нас уйдут месяцы! В этом ключе интересен сравнительный анализ индийского ученого, участника нашей конференции, большого индийского эпоса «Махабхараты» и «Манаса», который по объему превосходит даже ее.

— Выросло ли внимание к эпосу в обществе за последние годы?

— Кыргызстан законодательно защищает свой эпос, и все меры, принятые государством, дают плоды.

С каждым годом число заинтересованных ученых растет. Тема Манаса становится актуальной. В современном мире как никогда остро стоят вопросы войны и мира, и именно эта повестка описана в эпосе и применима к сегодняшним реалиям. Думаю, именно поэтому интерес к произведению в обществе тоже растет.

— Какие темы волнуют манасоведов?

— В эпосе тем для изучения необычайно много. Мне кажется, целые пласты лежат нетронутыми, невероятно интересно составить карту по географическим названиям, землям и народностям, упомянутым в «Манасе». Недавно мы узнали, что написана кандидатская работа, посвященная медицине в эпосе. Это абсолютно новое интересное направление.

Если реконструировать оружие, доспехи, можно восстановить историю военной мощи древних кыргызов, и это будет сенсационно. Представьте себе, как интересно это все увидеть воочию современному человеку. Одних только видов сапог, описанных в эпосе, насчитывается около 40!

Военная тактика из «Манаса» уникальная и необычайно интересна современным исследователям.

— Как можно усилить академические исследования эпоса?

— Усилить можно благодаря большой финансовой поддержке, чем мы занимаемся тоже. Исследователям хотим предоставлять гранты. В этом году мы именно так провели работу по созданию тематических указателей эпоса «Манас». Самое главное — у исследователей и народа растет интерес к произведению.

— Кто формирует новые поколения манасчи?

— В Кыргызстане нет специальной школы. Искусственно взрастить манасчи и поставить дело на поток, как допустим, готовят комузистов, невозможно. Мир Манаса особенный, сакральный, а настоящее, глубинное сказительство всегда сопровождается мистическими переживаниями. У кого открывается этот дар, попадают к более старшим наставникам, и те помогают их становлению. Есть сакральный обряд посвящения в манасчи, только те, кто получил разрешение, приступают к сказительству.

— Оказывают ли сказителям государственную поддержку?

— Конечно. В 2021 году создали национальный театр «Манас», манасчи в штате и получают зарплату. До этого они находились в свободном плавании и развивались, исходя из собственных возможностей.

Только тот сказитель, который имеет свой вариант прочтения эпоса, считается настоящим манасчи. Раньше считали, что сказительство после Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева остановилось. Такого масштаба и величины, конечно, пока нет, но сам факт, что растет плеяда молодых сказителей, имеющих свой вариант изложения эпоса, радует и подтверждает: эпос живой и могучий.

Например, Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пересказывая «Манас» в течение 124 часов. Это тоже имело пропагандистский эффект. Недавно город Джалал-Абад переименовали в Манас, и это тоже один действенных шагов популяризации эпоса.

Театр часто путают с нашей академией, но мы занимаемся исследованием, популяризацией и пропагандой эпоса.

— Какие ключевые направления работы у академии?

— Почти 70 процентов нашей деятельности направлено на популяризацию «Манаса» и малых эпосов не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Все, что касается Манаса, нас интересует и находится в поле нашего зрения и фокуса.

У нас есть своя студия, оснащенная современным оборудованием. Снимаем ролики, подкасты, документальные фильмы. В студии звукозаписи можем часами работать с манасчи. В этом году прошел международный показ нашего фильма, посвященного первому иностранному манасоведу Чокану Валиханову.

— Какой годовой бюджет вашей академии?

— Сорок миллионов сомов, из них около 14 миллионов уходит на зарплату сотрудникам, расходы на комуслуги и содержание. Около половины бюджета направляем на исследовательскую работу и популяризацию.

— Нет ли в планах производства мультфильмов?

— Анимация требует больших финансовых вложений. Плюс тема Манаса сверхчувствительная для нашего народа. Чтобы снимать мультфильмы или придавать анимационный облик героям, требуется кропотливая работа с учетом мнений экспертов.

Тем не менее у нас есть цели по созданию анимационных продуктов для детей. В 2026 году покажем новый мультимедийный проект о кырк чоро в 2D и 3D форматах. Визуально представим жену, каждого воина Манаса, коня, доспехи,то есть будет полный видеообзор героев.

Кстати, у нас есть проект «Тамгалар даңктайт Манасты» («Пусть даже буквы восхваляют Манаса»), который посвящен как раз-таки детям. На день Алиппе (праздник букваря) школьники обычно учат стихи, которые по своему качеству оставляют желать лучшего — детская поэзия тоже в большом кризисе. В рамках нашего проекта поэты написали тематические стишки для праздника, мы создали специальную книгу, которую раздаем школам, чтобы первоклассники начали изучать героев эпоса с первого класса.

В школах уроки о Манасе включены в программу кыргызской литературы, студенты вузов изучают манасоведение.

В планах уникальный контент, который можно смотреть через VR-очки (техническое устройство, которое создает эффект полного погружения в виртуальный мир). Его разработка стоит дорого — почти наш годовой бюджет, но мы надеемся, что у нас это получится.

— Что для вас лично означает «Манас»? Какие ключевые ценности эпоса наиболее актуальны для нашего общества?

— Современный мир стоит на пороге глобальных преобразований, он меняется с такой скоростью, что актуальность процессов падает и поднимается со скоростью света. В таких условиях незыблемой и постоянной величиной остается только то, что имеет культурную составляющую. Первым в мировой повестке стоит вопрос войны и мира и решение этой проблемы. В эпосе «Манас» война и мир — это ключевые сюжеты и, что самое удивительное, там есть ответы на многие вопросы современности.

Для меня Манас — это лидер, сумевший сплотить народы и создать государство, умеющий брать на себя ответственность за общество и готовый выслушать каждого, даже того, кто неприятен. Лидер, умеющий прощать даже лютого врага и объединяющий вокруг себя всех и каждого.

Вопрос этнической, религиозной терпимости тоже в мировой повестке. Причина всех современных войн кроется в отсутствии этой самой терпимости. А Манас — как раз символ великодушия и терпимости. Только к нему кыргызы применяют эпитет «великодушный». Если в каждом из нас пробудятся черты Манаса, то мир станет светлее и добрее.