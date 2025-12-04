Госсекретарь Арслан Койчиев поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас»

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев сегодня поздравил граждан страны с Днем эпоса «Манас».

В своем обращении он отметил, что величественная трилогия «Манас», «Семетей» и «Сейтек» является не только культурным наследием кыргызского народа, но и мировым достоянием, включенным ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Фото пресс-службы президента. Госсекретарь Арслан Койчиев

По словам Арслана Койчиева, эпос «Манас» олицетворяет гражданский долг, патриотизм, единство народа и целостность государства.

Он напомнил, что эпос передавался из поколения в поколение, обогащаясь трудом великих манасчи, которые на протяжении нескольких месяцев могли читать произведение, дополняя повествование новыми деталями.

Госсекретарь подчеркнул, что республика уделяет большое внимание изучению и популяризации эпоса. Он напомнил, что, согласно указу президента от 22 апреля 2022 года, в КР принят закон, закрепляющий защиту и развитие национальных ценностей, включая трилогию «Манас».

«Эпос «Манас» — это величайшее духовное наследие нашего народа, выражение мудрости предков и их творческого дара», — говорится в поздравлении.

Арслан Койчиев пожелал крепкого здоровья и благополучия всем кыргызстанцам, а также выразил уверенность, что наследие манасчи будет жить тысячелетиями.