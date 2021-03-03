Дефицит бензина и рост цен. Депутат призвал правительство начать уже работать

Третий день в Лейлекском районе ощущается дефицит бензина. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабалды Тиллаев.

Он также отметил, что в приграничном районе цены на ГСМ и другие товары резко выросли.

«В районе не осталось бензина. Резко выросли цены на товары. Напомню, что в Лейлеке начинаются весенние полевые работы. В это время иногда обостряются пограничные конфликты. Кроме этого, в сезон ожидаются селевые потоки. Надо укреплять дамбы. В прошлом году не успели очистить и укрепить некоторые сооружения. Кабинет министров утвердили, давайте уже работать», — призвал чиновников нардеп.

Отметим, по словам местных жителей, в некоторых местах Лейлекского района бензин продается по 55-58 сомов за литр.