В парламенте новый депутат Акыл Кемелов принес присягу

На сегодняшнем заседании парламента депутат Акыл Кемелов принес присягу. Он пришел на место экс-депутата Максата Сабирова от партии «Республика — Ата Журт».

Последний, напомним, сдал мандат на прошлой неделе.

В 2016 году Акыл Кемелов стал президентом федерации «Кулатуу эртаймаш WEF» по Иссык-Кульской области. Он является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу, мастером спорта. Называет себя общественным деятелем и меценатом. Ему исполнилось 37 лет.

В начале заседания депутаты почтили минутой молчания депутата Алмазбека Акматова в связи с его преждевременной кончиной.

Сегодня парламент рассмотрит законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции.