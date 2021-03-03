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Власть

В парламенте новый депутат Акыл Кемелов принес присягу

На сегодняшнем заседании парламента депутат Акыл Кемелов принес присягу. Он пришел на место экс-депутата Максата Сабирова от партии «Республика — Ата Журт». 

Последний, напомним, сдал мандат на прошлой неделе. 

В 2016 году Акыл Кемелов стал президентом федерации «Кулатуу эртаймаш WEF» по Иссык-Кульской области. Он является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу, мастером спорта. Называет себя общественным деятелем и меценатом. Ему исполнилось 37 лет.

В начале заседания депутаты почтили минутой молчания депутата Алмазбека Акматова в связи с его преждевременной кончиной.

Сегодня парламент рассмотрит законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185228/
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