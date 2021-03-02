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Власть
Сюжет: COVID-19

Чиновники в очередной раз обсудили открытие школ и детсадов для работы офлайн

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по вопросу поэтапного возобновления деятельности дошкольных и школьных образовательных учреждений Бишкека в офлайн-режиме.

Представители мэрии рассказали о проводимой работе в данном направлении и готовности к возобновлению обучения в традиционном формате.

«Поэтапное возобновление работы школ и детских садов в офлайн-режиме имеет важное значение для нас и населения. В ближайшие дни я планирую встретиться с родителями учеников столичных школ и обсудить с ними вопрос дальнейшего возобновления работы учебных заведений. С началом их работы важно обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. При этом муниципалитету необходимо на постоянной основе проводить медицинский мониторинг состояния здоровья детей и учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях и в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации принимать незамедлительные меры по введению карантинных мер в них. Важно восстановить прежнюю систему, когда в школах работали медицинские специалисты, на каждого ученика открывалась карта и был соответствующий контроль за самочувствием детей. На сегодня по всей республике проводится медицинский мониторинг состояния здоровья детей в детских садах и школах», — сказал Артем Новиков.

Он поручил Министерству образования и науки совместно с Министерством здравоохранения и социального развития в недельный срок внести расчеты по реализации проекта «Школьная медицина» с определением источника финансирования.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено в недельный срок определить дежурные отделения в организациях здравоохранения на территории города для организации медицинской помощи в случае повышения уровня детской заболеваемости в дошкольных и школьных образовательных учреждениях и направить соответствующую информацию в мэрию.

Напомним, столичный муниципалитет неоднократно заявлял о возобновлении работы учебных заведений в штатном режиме и каждый раз переносил сроки. Большинство родителей детей считают, что чиновники боятся и просто перекладывают ответственность друг на друга.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185190/
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