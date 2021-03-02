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Власть
Сюжет: COVID-19

Улукбек Марипов пообещал держать под личным контролем вопрос цен на лекарства

Правительство должно обеспечить для населения доступные цены на лекарства и соответствующий механизм их регулирования. Об этом сказал премьер-министр Улукбек Марипов в ходе рабочего совещания по обсуждению вопросов регулирования цен на лекарственные средства, сообщила пресс-служба кабмина.

Улукбек Марипов отметил, что в период пандемии как никогда остро стоит вопрос цен на лекарства.

«Мы должны обеспечить доступные цены для населения на лекарства, особенно для социально уязвимых категорий граждан. Особенно на те, которые вошли в перечень жизненно важных лекарств и освобождены от уплаты НДС. Стоимость некоторых препаратов завышена в несколько раз по сравнению с отпускными ценами заводов-производителей. Это обстоятельство в корне не устраивает нас, необходимо концептуально пересмотреть перечень, а также проанализировать политику ценообразования», — подчеркнул он.

Премьер-министр поручил профильным государственным органам в недельный срок представить предложения по механизмам контроля цен на лекарства, а также провести работу с представителями аптечных сетей по вопросам ценовой политики на лекарства.

«Я буду держать под личным контролем вопрос цен на лекарства», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185115/
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