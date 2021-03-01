Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана

Кыргызстан ведет переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об импорте электроэнергии в ближайшее время. Об этом в интервью агентству «Казинформ» сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, если ситуация на нашем Токтогульском водохранилище будет развиваться так же, как сейчас, то оно придет в состояние, чреватое катастрофой. Поэтому рассматривается вопрос об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

Казахстан уведомил о готовности экспортировать в Кыргызстан 0,9-1 миллиард киловатт-часов электроэнергии.

«Мы ведем переговоры и с Узбекистаном. Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. В итоге уровень воды в Токтогульском водохранилище снизится. Поэтому мы должны импортировать энергию. Это будет приемлемо для всех нас. Мы надеемся, что в результате выполним межгосударственные обязательства в вегетационный период», — заключил Садыр Жапаров.